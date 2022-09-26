Kırklareli'nde "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

26.09.2022 11:14
Kırklareli'nde "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda, düzenlenen programda, toplumu ve özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ile madde bağımlılığı konusunda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Vali Ekici, uyuşturucu ile mücadele konusunda kentte en üst düzeyde tedbirler alındığını söyledi.

Özellikle polis ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ekici, "Toplantımızda da toplumumuzu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyon gerektiren faaliyet ve çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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