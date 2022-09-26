Kırklareli'nde "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda, düzenlenen programda, toplumu ve özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ile madde bağımlılığı konusunda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Vali Ekici, uyuşturucu ile mücadele konusunda kentte en üst düzeyde tedbirler alındığını söyledi.

Özellikle polis ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ekici, "Toplantımızda da toplumumuzu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyon gerektiren faaliyet ve çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk." dedi.