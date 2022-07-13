Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

13.07.2022 12:35
Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edildiğini vurguladı.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletin, nice şanlı zaferler kazandığını ifade eden Ekici, Türk milletinin, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış kutsal bildiği vatan topraklarını canı ve kanı uğruna koruduğunu belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuzda varlığına, istikbaline ve demokrasisine darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ettiğini hatırlatan Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin iradesini yok saymaya ve demokrasimizi yıkmaya çalışan FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain kalkışma, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurarak tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koyan, günlerce meydanları boş bırakmayan aziz milletimiz tarafından bozguna uğratılmıştır.

Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevzu bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 15 Temmuz'u şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, onların ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız."

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Kaynak: AA

Kırklareli, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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