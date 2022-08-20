Kırklareli'nden kısa kısa

Başvuruların alınmaya başladığı yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye 10 bin, mansiyon eserlerine ise 5 bin lira ödül verileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Birol Ekici, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

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