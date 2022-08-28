Kırklareli Valisi Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Valisi Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu

28.08.2022 12:02
Kırklareli Valisi Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu.

Ekici, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile birlikte Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Esra Çıkı'dan okul hakkında bilgiler alan Ekici, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak faaliyetleri değerlendirdi.

Okulların yeni eğitim dönemine hazırlandığını ifade eden Ekici, öğrencilere de yeni dönemde başarılar diledi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
10:54 Yolda yürüyen kadına laf atan tacizci, tepki çekince havaya açtığı ateş sonucu arkadaşını vurdu
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
10:17 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 12:03:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement