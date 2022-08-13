Kırklareli Valisi Ekici, esnaf ve köy ziyaretlerinde bulundu

Kovid-19 döneminde köylerin ve çiftçilerin öneminin çok iyi anlaşıldığını ifade eden Ekici, son yıllarda kentten köye göçlerin başladığını kaydetti.

Vali Ekici, ilk olarak kent merkezindeki esnafı ziyaret etti, istek ve sıkıntıları dinledi.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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