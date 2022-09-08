Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

08.09.2022 09:20
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü ziyaret etti.

Ekici, Akyüz'e görevinde başarılar diledi.

Akyüz de Vali Ekici'ye teşekkür ederek çalışmaları hakkında brifing verdi.

Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oda çalışmaları hakkında Noyan'dan bilgi alan Ekici, Kırklareli'nin her alanda olduğu gibi sanayi alanında gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Vali Ekici'nin eşi şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin eşi Filiz Ekici şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Ekici, Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen programa katılarak şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Şehit ve gazilerin mücadelesi ile bu ülkenin kazanıldığını ifade eden Ekici, bu nedenle şehit ve gazileri hiç bir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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