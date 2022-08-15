Kırklareli Valisi Ekici ile Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Ekici ile Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu

15.08.2022 09:42
Kırklareli Valisi Ekici ile Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, kentte yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, kentte yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekici ve Minsolmaz'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyaretlerde Vali Ekici'nin kent hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, kentteki yatırımlar ve projelerle ilgili görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici ile Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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