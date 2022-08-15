Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekici ve Minsolmaz'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Birol Ekici, Kırklareli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valisi Ekici ile Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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