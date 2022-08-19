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İstanbul Teknik Üniversitesi, İsmail Koyuncu, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valisi Bilgin'den İstanbul Teknik Üniversitesine ziyaret - Son Dakika

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