Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

05.09.2022 14:54
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ekici, çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet edip, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kendilerine iletilen tüm taleplerin çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını ifade eden Ekici, vatandaşların köylerini terk etmemesini istedi.

Ekici, köyde yaşayan vatandaşların üretime katkılarının büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Müdürü Kalkan, incelemede bulundu

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başlayan okullarda incelemede bulundu.

Kalkan, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu gezerek, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Ardından okulu gezen Kalkan, yetkililerden bilgi aldı.

Kalkan, kentteki tüm okulların eğitim öğretim yılına hazır olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
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Adana ve çevre illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı Adana ve çevre illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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