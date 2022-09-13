Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

13.09.2022 08:58
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların önemli bir görev yaptıklarını söyledi.

Muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü olduğunu belirten Ekici, köyüne ve mahallesine özveriyle hizmet eden muhtarlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ekici, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KTSO'nun "Akreditasyon Sertifikası" yenilendi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Akreditasyon Sertifikası"nın yenilendiği bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, bu başarının personeli ve üyelerinin özverili çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti.

Oda hizmetlerini üst standartlara çıkarma noktasında göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Ilık, "Odamızda üyelerimize sunduğumuz hizmetleri en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Denetleme sonucunda da bizleri bu sertifikaya layık gören herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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