Bu nedenle hiç kimsenin köyünü terk etmemesi gerektiğini ifade eden Ekici, üretime daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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