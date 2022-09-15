Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

15.09.2022 08:58
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ticaret borsasının çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Var da çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi. Konuşmaların ardından Var, Ekici'ye hediye takdim etti.

KTSO'dan TOBBUYUM Genel Müdürü Yüksel'e ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Genel Müdürü Onur Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette çalışmalar hakkında Yüksel'e bilgi verdiğini belirtti.

Üyelerine daha hızlı, daha kaliteli hizmet vermek için çalıştıklarını ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin ticari uyuşmazlıklarını, işçi, işveren sorunlarını, uzman hakemler ile tahkim çözümlerini sağlamak ve dava açılmasına gerek kalmadan hızlı, güven tesis eden, etkili kurumsal çözümler için Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezini kurmak istedik. Merkezimiz için gereken fiziksel ortam oluşturma çalışmalarımız başladı."

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Lüleburgaz, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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