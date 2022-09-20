Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

20.09.2022 17:28
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul ziyaretlerinde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, İmam Hatip Ortaokulu ile Fahri Kasapoğlu Ortaokulunu ziyaret edip, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan bilgi aldı.

Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Ekici, istek ve sıkıntıları da dinledi.

Umreci hazırlık eğitimi

Kırklareli'nde umreci hazırlık eğitimi başladı.

Kırklareli Müftülüğünce Sungurbey Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, umreye gidecek vatandaşlara kutsal topraklarda yapacakları ibadetler anlatıldı.

Müftü Yusuf Eviş, toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek vatandaşlara ziyaretlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Eğitimin 2 gün süreceğini dile getiren Eviş, Mekke ve Medine'de umre yapacak vatandaşların önemli görev ve sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Eviş, herkesin kutsal toprakları görmesini diledi.

Elektrik kesintisi

Demirköy'de 5 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Yeni Mahallesi ile ilçeye bağlı Hamdibey, Yeşilce, Karacadağ, Yiğitbaşı ve Boztaş köylerine 21 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Yaya geçitleri yenileniyor

Demirköy Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki yaya geçitlerinde çizgi yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Gün, ekiplerin özellikle okul önlerindeki geçitler başta olmak üzere tüm geçitleri yenileyeceğini aktardı.

Gün, vatandaşların yolun karşısına geçerken yaya geçitlerini kullanmalarını, araç sürücülerinin de geçitlerde bekleyen vatandaşlara yol vermelerini istedi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Hüseyin Kalkan, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:28:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement