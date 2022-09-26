Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

26.09.2022 10:46
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ateş ise Vali Ekici'ye sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mimarlık Fakültesi açılış dersi programı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 2022-2023 akademik yılı açılış dersi programı gerçekleştirildi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Seçkin, fakültelerinde Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ile Mimarlık bölümleri bulunduğunu söyledi.

Fakültelerinde nitelikli ve özverili bir akademik kadro ile eğitim öğretime devam ettiklerini belirten Seçkin, "Biz sizlerle birlikte büyük bir aileyiz. Doğaya saygılı, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür birer meslek insanı yetiştirmeyi ilke edinen fakültemize 'hoş geldiniz' diyor, hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fürüzan Aslan, "21. Yüz Yıl Kentlerinde Adaptif Tasarımın İzleri", Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Batuman ise "Toki, İskan Politikaları ve Konut Krizi" konulu sunum yaptı.

YORUMLAR
500
Kırklareli Valisi Ekici, köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti Kırklareli Valisi Ekici, köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti Kırklareli'nde 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı Kırklareli'nde 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı
Kaynak: AA

Birol Ekici, Recep Ateş, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:46:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement