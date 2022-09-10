Kırklareli'nden kısa kısa

Merkezin daha aktif kullanılması için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Ekici, "Haydi gençler, doğayı ve tabiatı doğal ortamında tanıyarak öğreneceğiniz Dereköy Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezimiz sizleri bekliyor." dedi.

Merkezi gezen Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA

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