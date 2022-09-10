Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

10.09.2022 09:18
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu'nu makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu'nu makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki tüm okulları eğitim öğretim yılına hazırladıklarını söyledi.

Özel eğitim okullarına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Ekici, kentteki çalışmaları anlattı.

Numanoğlu'da sürdürülen projeler hakkında Ekici'yi bilgilendirdi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da hazır bulundu.

Vali Ekici incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dereköy Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezinde incelemede bulundu.

Merkezi gezen Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay'dan bilgi aldı.

Merkezin daha aktif kullanılması için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Ekici, "Haydi gençler, doğayı ve tabiatı doğal ortamında tanıyarak öğreneceğiniz Dereköy Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezimiz sizleri bekliyor." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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