Kırklareli Valisi Birol Ekici, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı

10.07.2022 10:58

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar ve Ahıska Türkleriyle bayramlaştı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar ve Ahıska Türkleriyle bayramlaştı.

Vali Ekici, eşi Filiz Ekici ile Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen aileleri ziyaret etti.

Ailelerle bir süre sohbet eden Ekici, çocuklara çikolata ikram etti.

Ekici, burada yaptığı konuşmada, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kırım Tatar ve Ahıska Türklerini en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını belirten Ekici, "Bütün Müslümanlar bizim kardeşimizdir, inancımız gereği. Sizler de bizim kardeşimizsiniz zaten Türk olduğumuz sebebiyle. Bizler sizleri burada misafir etmeye devam edeceğiz. Başımızın üzerinde yeriniz var." dedi.

"Türkiye bize kucak açtı, sahip çıktı"

Kırım Tatar Türkü Rasıda Ahmedova ise savaştan uzak ikinci bayramlarını Türkiye'de huzur içerisinde geçirdiklerini anlattı.

Türkiye'ye teşekkür eden Ahmedova, "Türkiye bize kucak açtı, sahip çıktı. Allah herkesten razı olsun. Ülkeme dönmek istemiyorum çünkü evimiz yaşanmayacak halde, onun için çocuklarımı riske atmak istemiyorum." diye konuştu.

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Son dakika haber | Kırklareli Valisi Birol Ekici, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı Son dakika haber | Kırklareli Valisi Birol Ekici, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

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