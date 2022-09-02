Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

02.09.2022 09:36
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şiir dinletisi etkinliğine katıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şiir dinletisi etkinliğine katıldı.

Kırklareli Kültür Sanat ve Edebiyatçıları Derneği (KIRKSEDER) ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şiir dinletisi düzenlendi.

Etkinlikte, dernek üyeleri tarafından yazılan şiirler okundu.

Vali Ekici, böyle güzel bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vali Ekici, esnaf ziyaretinde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnafı ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi, hayırlı işler diledi.

Vali Ekici, vatandaşlarla da sohbet etti.

Vali Ekici, incelemede bulundu

Vali Birol Ekici, Gençlik Merkezi'nde incelemede bulundu.

Merkezi gezen Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik merkezlerinin çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Ekici, gençlerin merkezden en üst düzeyde faydalanması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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