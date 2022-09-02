Kırklareli'nden kısa kısa

Gençlik merkezlerinin çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Ekici, gençlerin merkezden en üst düzeyde faydalanması gerektiğini kaydetti.

Kırklareli Kültür Sanat ve Edebiyatçıları Derneği (KIRKSEDER) ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şiir dinletisi düzenlendi.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, gençlik, Güncel, Son Dakika

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