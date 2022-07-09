Kırklareli Valisi Birol Ekici, trafik denetiminde durdurulan sürücülerle bayramlaştı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Bayram Yolunda Her Şey Yolunda" sloganıyla yürütülen trafik denetiminde, trafik kurallarına uymalarını istediği sürücülerin bayramını kutladı.

Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Kırklareli - İstanbul kara yolunun 3'üncü kilometresinde ekiplerce durdurulan sürücülere kuralları hatırlatan broşürler de dağıttı.

Vali Ekici, sohbet ettiği sürücülere şeker ikram etti, çocuklara kırmızı düdük verdi.

Emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür eden Ekici, sürücülerin uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde 114 bin noktada 220 bin personelin denetimlerde bulunduğunu söyledi.

Trafik kurallarına en üst düzeyde uyulması gerektiğini ifade eden Ekici, bu bayram sürücülere ceza yerine kurallara uymaları için uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını vurgulayan Ekici, "Vatandaşlarımıza bir kez daha trafik kurallarını hatırlatıyoruz. Hem iyi bayramlar diliyoruz hem de daha dikkatli olmaları için uyarıyoruz." dedi.