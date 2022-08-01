Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

01.08.2022 09:33
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Trakya Birlik Başkan Vekili Hilmi Kahraman'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Trakya Birlik Başkan Vekili Hilmi Kahraman'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında Kahraman'dan bilgi aldı.

Trakya'nın önemli bir tahıl ambarı olduğunu ifade eden Ekici, bu nedenle tarım ve hayvancılığa daha fazla önem verdiklerini kaydetti.

Kahraman'da Vali Ekici'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Survivor oyun parkı açıldı

Vize ilçesinin Müsellim köyünde Survivor oyun parkı törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye, Bulgaristan Avrupa Birliği Projesi ile yapılan parkın sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, kültür ve doğa turizminin artırılması ve sınır ötesi işbirliği güçlendirilmesi amacıyla önemli olduğunu söyledi.

Tüm ziyaretçileri survivor oyun parkına davet eden Ekici, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz tarafından parkın açılış kurdelesi kesildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:05:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement