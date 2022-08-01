Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Trakya Birlik Başkan Vekili Hilmi Kahraman'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında Kahraman'dan bilgi aldı.

Trakya'nın önemli bir tahıl ambarı olduğunu ifade eden Ekici, bu nedenle tarım ve hayvancılığa daha fazla önem verdiklerini kaydetti.

Kahraman'da Vali Ekici'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Survivor oyun parkı açıldı

Vize ilçesinin Müsellim köyünde Survivor oyun parkı törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye, Bulgaristan Avrupa Birliği Projesi ile yapılan parkın sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, kültür ve doğa turizminin artırılması ve sınır ötesi işbirliği güçlendirilmesi amacıyla önemli olduğunu söyledi.

Tüm ziyaretçileri survivor oyun parkına davet eden Ekici, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz tarafından parkın açılış kurdelesi kesildi.