Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

19.08.2022 09:30
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını söyledi.

Palandöken de konfederasyon olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda koruma kurulu kararları değerlendirildi.

Toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerileri ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Birol Ekici, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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