Kırklareli'nden kısa kısa

Toplantıda köylere yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirip, düzensiz göçmen, bağımlılıkla mücadele, gıda israfı ve güvenlik çalışmaları hakkında konular görüşüldü.

Ziyaretlerde Vali Ekici'ye Vize Kaymakam Vekili Elif Canan Tuncer , İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu , Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit de eşlik etti.

Kaynak: AA

Elif Canan Tuncer, Birol Ekici, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

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