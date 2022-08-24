Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

24.08.2022 09:38
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde kültür yatırımlarını inceledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde kültür yatırımlarını inceledi.

Vize kültür evi ile halk kütüphanesini gezen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, kültür alanında yapılan yatırımlara önem verdiklerini söyledi.

Ziyaretlerde Vali Ekici'ye Vize Kaymakam Vekili Elif Canan Tuncer, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit de eşlik etti.

Muhtarlar toplantısı yapıldı

Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Vize ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya, Pınarhisar Kaymakam Vekili Şenol Levent Elmacıoğlu, Vize Kaymakam Vekili Elif Canan Tuncer, Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, Vize, Demirköy, Pınarhisar ilçeleri kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda köylere yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirip, düzensiz göçmen, bağımlılıkla mücadele, gıda israfı ve güvenlik çalışmaları hakkında konular görüşüldü.

Ekici, daha sonra muhtarların isteklerini dinledi.

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Kaynak: AA

Elif Canan Tuncer, Birol Ekici, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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