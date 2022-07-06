Basın mensuplarının kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Ekici, doğru, tarafsız ve ilkeli yayın yapan basın mensuplarına teşekkür etti.

Son Dakika! Kırklareli'nde korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valisi Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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