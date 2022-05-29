Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu

29.05.2022 13:32
Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, Demirköy Kaymakamlığı ve Demirköy Belediyesini ziyaret etti.

Kaymakam Yaşar Şimşek'ten ilçe hakkında bilgi alan Ekici, devam eden yatırımlar ve planlanan projeleri inceledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Recep Gün'ü de ziyaret eden Ekici, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Demirköy'ün orman varlığı açısından zengin bölge olduğunu ifade eden Ekici, doğal bir floraya sahip olduğunu kaydetti.

Turizm açısından da kentin önemli şehirleri arasında bulunduğunu dile getiren Ekici, doğa ve deniz turizminin bir arada yer aldığını söyledi.

Ekici, esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinledi.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Ekici, Pınarhisar ilçesini ziyaret etti Kırklareli Valisi Ekici, Pınarhisar ilçesini ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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