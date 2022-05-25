Kırklareli Valisi Ekici, ilçe ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Ekici, ilçe ziyaretlerinde bulundu

25.05.2022 12:31
Kırklareli Valisi Ekici, ilçe ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçelerini ziyaret etti.

Vali Ekici Lüleburgaz Kaymakamlığını ziyaret edip, Kaymakam Salih Yüce'den brifing aldı.

Ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret eden Vali Ekici, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ekici, Babaeski ile Kofçaz ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli'nde güzel hizmetlerin yapıldığını ifade eden Ekici, vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verildiğini kaydetti.

Kentin asayiş bakımından da sakin ve huzurlu olduğunu aktaran Ekici, ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Lüleburgaz, Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici, ilçe ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika


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