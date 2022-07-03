Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerine devam ediyor

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekici, Asilbeyli köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarı İsmet Cebeci'den İl Özel İdaresi çalışmaları hakkında bilgi alan Ekici, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Köyün ve köylünün kendisinde çok önemli yeri olduğunu ifade eden Ekici, köyde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri de değerlendirdi.

Cebeci ise tarım alanında köyde en çok sebzeciliğin yapıldığını söyledi.

Köylünün bir yandan sebze üretimi yaparken, diğer yandan da semt pazarlarında satış yaptığını ifade eden Cebeci, üretim alanlarının geniş olduğunu belirtti.

Mısır, ayçiçeği ve buğday ekimlerinin de gerçekleştirildiğini aktaran Cebeci, "Köylümüz çalışıyor, üretiyor. Ekonomik alanda daralmalar yaşasak da üretimden vazgeçmiyoruz. Köyümüzde en çok üretim sebze üzerine. Seracılık faaliyetlerimiz de var. Yaz, kış üretimlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Vali Ekici daha sonra vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.