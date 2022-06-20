Kırklareli Valisi Ekici kurban bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Ekici kurban bağışı kampanyasına destek verdi

20.06.2022 14:01
Kırklareli Valisi Ekici kurban bağışı kampanyasına destek verdi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, vekaletle kurban bağışında bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, vekaletle kurban bağışında bulundu.

Vali Ekici, Türkiye Diyanet Vakfı ile Türk Kızılay tarafından yürütülen kurban bağışı kampanyasına destek verdi.

İl Müftüsü Aydın Yığman ve Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç'ü makamında kabul eden Vali Ekici, bağış makbuzlarını imzaladı.

Ekici, imkanı olan vatandaşları vekaletle kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Yığman, ziyarette yaptığı konuşmada vekaletle kurban bağışında bulunan Vali Ekici'ye teşekkür etti.

Bağışlanan kurbanların yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktaran Yığman, bağışların en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici kurban bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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