Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu

11.06.2022 14:28
Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

Bölgeyi gezen Ekici, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'den bilgi aldı.

OSB'nin hızla gelişerek büyümeye devam edeceğini ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

Ekici, OSB'nin alt ve üst yapısı ile örnek olduğunu, Avrupa'ya açılan sınır kapısı ve İstanbul'a yakınlığı ile ayrı bir avantaj sağladığını kaydetti.

Ekici, incelemelerinin ardından OSB'deki yatırımcılarla bir araya geldi.

Yatırımcıların istek ve sıkıntılarını dinleyen Ekici, OSB'nin gelişimi için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Tahir Nursaçan, OSB Başkanlığına adaylığını açıkladı Tahir Nursaçan, OSB Başkanlığına adaylığını açıkladı
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Birol Ekici, Kırklareli, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 14:34:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement