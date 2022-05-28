Kırklareli Valisi Ekici, Pınarhisar ilçesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, Pınarhisar Kaymakamlığı ve Pınarhisar Belediyesini ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Kılıç'tan ilçe hakkında bilgi alan Ekici, devam eden yatırımlar ve planlanan projeleri değerlendirdi.

Daha sonra Belediye Başkanı İhsan Talay'ı da ziyaret eden Ekici, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırklareli'nde güzel hizmetlerin yapıldığını ifade eden Ekici, vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verildiğini kaydetti.

Ekici, esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek sorunlarını dinledi.