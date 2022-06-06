İncelemlerde, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu , Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da hazır bulundu.

Atatürk Spor Salonunda devam eden masa tenisi kursunu da ziyaret eden Ekici, kursiyerlerle bir süre masa tenisi oynadı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Birol Ekici, Kırklareli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valisi Ekici, spor tesislerinde inlemede bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.