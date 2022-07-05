Kırklareli Valisi'nden feci kazaya ilişkin açıklama - Son Dakika
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Kırklareli Valisi'nden feci kazaya ilişkin açıklama

05.07.2022 09:25

Kırklareli Valisi'nden feci kazaya ilişkin açıklama Kırklareli Valisi Birol Ekici, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı otobüs kaza bölgesinde inceleme yaparak, kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kırklareli Valisi'nden feci kazaya ilişkin açıklama

KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı otobüs kaza bölgesinde inceleme yaparak, kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den Bodrum'a seyir halinde olan 16 ABE 743 plakalı Nilüfer Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, otobüste hayatını kaybeden vatandaşları çıkarmak için çalışma başlatıldı. Valisi Ekici de kaza bölgesinde incelemede bulunarak, kazaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Tek taraflı kaza

Vali Ekici kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah saat 07.00 sıralarında Edirne'den Bodrum'a seyahat eden otobüs, Lüleburgaz ilçesinde tek taraflı olarak kaza yaptı. Biri çocuk olmak üzere 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 tane de yaralımız var. Tek taraflı bir kaza. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aracın yoldan çıkması suretiyle bir kaza olmuş durumda" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli Valisi'nden feci kazaya ilişkin açıklama - Son Dakika

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