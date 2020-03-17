Kırklareli Valisi'nden Korona virüs denetimi - Son Dakika

Kırklareli Valisi'nden Korona virüs denetimi
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde denetim yaptı.
Vali Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gerenli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Bilgin, daha sonra esnafın kurallara uyup uymadığını incelemek amacıyla ilçe merkezini gezdi. - KIRKLARELİ
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