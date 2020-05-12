Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den "Koronavirüs azaldı diye rahatlamayalım" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den 'Koronavirüs azaldı diye rahatlamayalım' uyarısı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den "Koronavirüs azaldı diye rahatlamayalım" uyarısı

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının azalmasına rağmen, vatandaşların tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmaması ve rahatlamaması gerektiğini bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının azalmasına rağmen, vatandaşların tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmaması ve rahatlamaması gerektiğini bildirdi.

Vali Bilgin, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla Kırklareli Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleriyle bir araya geldi.

Anadolu Lisesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bilgin, grupta yer alan gönüllülere kolaylıklar diledi.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinin asıl kahramanlarının sağlık, kolluk kuvvetleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde günde yaklaşık 6 bin aileye hizmet götürdüklerini anlatan Bilgin, "Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sosyal yardımlaşma vakıfları, emniyet güçleri, öğretmenlerimiz özveriyle çalışmaktadırlar. Ramazan dolayısıyla Kızılay ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek de dağıtıyoruz." dedi.

Bilgin, kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve hastalığı yendiğini aktardı.

Salgının hemen hemen dünyanın her yerinde etkisini gösterdiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu süreç, birlikte olmakla aşılacak bir süreç. Kovid ile toplumlar dönüşecek, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi olarak çok yönlü etkileri olacak. Arkadaşlarımız korkusuz ve cesaretli bir şekilde, hastalığın da kendilerinde yarattığı psikolojiyi de yenerek, bu mücadelelerinde hayati görev üstlendiler. Bu aslında nasıl bir ordu ülkenin milli savunmasını yapıyorsa, arkadaşlarımız da ülkemizin vefakar ve cefakar hizmet ordusu. Onların yaptığı iş hem dünyevi, hem de uhrevi olarak bir ibadet ve sosyal hizmettir."

Kentte vaka sayılarının tekli rakamlara indiğini vurgulayan Bilgin, "Ancak tedbirler hiçbir zaman elden bırakılmamalı. Kovid-19 basit bir hastalık değil. Yüzde 99 bile tedbir alsanız yine olmuyor, yüzde 100 tedbir almanız gerekiyor. Ben bu hastalığı kendim yaşadığım için çok iyi biliyorum. Lütfen vakalar çok azaldı diye rahatlamayalım. Havaların da ısınmasıyla 'mikrop bize bulaşmaz' demeyelim." diye konuştu.

Lütfullah Bilgin, Anadolu Lisesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 03:52 Kaynak: AA


Son Dakika

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor         
22:05
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir         
22:05
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış         
21:34
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu         
21:29
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi         
21:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar         
21:14
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak         
21:02
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı         
21:00
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı         
20:53
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı         
20:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda         
20:14
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi         
20:09
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu         
19:52
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor         
19:28
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi         
19:28
Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı         
19:24
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti         
19:23
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı         
19:15
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor         
18:58
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı         
18:38
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi         
18:18
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti         
18:18
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi         
18:15
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor         
18:08
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı         
18:03
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu         
17:55
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 22:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den "Koronavirüs azaldı diye rahatlamayalım" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]