Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den Nevruz Bayramı mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bilgin, mesajında, baharın başlangıcı, bolluk ve bereketin simgesi olan nevruzun, başta Türkler olmak üzere Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan toplulukların kendi inanç ve kültürlerine göre kutladıkları bir bayram olduğunu ifade etti.

Nevruzun, Türk toplumunda bayram olarak kutlanmakta olduğunu belirten Bilgin, insanların yaşama biçimini, üretim ve tüketim alışkanlıklarını etkileyen mevsim geçişlerinin en güzellerinden birinin, Nevruz Bayramı olduğunu kaydetti.

Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Nevruz huzur içinde, milli birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatır. Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun herkes, bu ülkenin ayrılmaz ve eşit vatandaşlarıdır. Bütün renkleri ve dokularıyla, bütün zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Bu bilinçle, sahip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunması ve yarınlara aktarılması hususunda hepimize büyük sorumluluk düşmektedir.

Bizler birbirinden farklı kültürlere mensup insanlarla aynı coğrafyayı paylaşmış ve asırlardır bu güzel topraklarda birlikte, barış içinde yaşamış bir milletiz. Dilimiz, dinimiz, mezhebimiz, etnik kökenimiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü' diyen bir medeniyet anlayışının müntesipleri olarak daima aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağıyla hoşgörü iklimi içinde yaşamaya devam etme arzusundayız."