Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret

18 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) ziyaret etti.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile SODAM'da incelemede bulundu.

SODAM Müdürü Nesrin Çalhan'dan çalışmalar ve kurslar hakkında bilgi alan Bilgin, daha sonra 4-6 yaş değerler eğitimi sınıfı ile Kur'an kursu, okuma yazma ve dikiş kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, çalışmalarında başarılar diledi.

Lütfullah Bilgin, Mehmet Karaman, Emre Öztürk , Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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