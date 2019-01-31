Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e Ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e Ziyaret

1 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e Ziyaret, System.String[]
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, valilik anı defterini imzalayarak yaptığı konuşmada, Trakya'nın çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, Vali Bilgin'e çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trakya'nın gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Bilgin ile Yıldırım valilik makamında bir süre görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Tekirdağ, Aziz Yıldırım, Kırklareli, Güncel
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