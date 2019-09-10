Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Işankuli Amanlıev ve İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov'u makamın kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Işankuli Amanlıev ve İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov'u makamın kabul etti.

Büyükelçi Amanlıev ve Başkonsolos Seyitmammedov, ziyarette şeref defterini imzaladı.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Amanlıev ve Seyitmammedov'a çalışmalarında başarılar diledi.

Türkmenistan, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı
Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırganın yakalanma anı kamerada! Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin'den Zalim İstanbul itirafı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:37:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]