Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Işankuli Amanlıev ve İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov'u makamın kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Işankuli Amanlıev ve İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov'u makamın kabul etti.
Büyükelçi Amanlıev ve Başkonsolos Seyitmammedov, ziyarette şeref defterini imzaladı.
Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Amanlıev ve Seyitmammedov'a çalışmalarında başarılar diledi.
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