Kırklareli
Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.
Bilgin, ilk olarak AK Parti
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
ve AK Parti il Başkanı Alper Çiler'i makamında kabul etti.
Minsolmaz ve Çiler, ziyarette parti çalışmaları hakkında Bilgin'e bilgiler verdi.
Bilgin'i daha sonra Babaeski
Kaymakamı Hakan Özarslan, AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı, Pınarhisar
Belediye Başkanı İhsan Talay
, Alpullu
Belediye Başkanı Erhan Ceylan
ve Büyükmandıra
Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen
ziyaret etti.
Vali Bilgin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin son yıllarda turizmden sanayiye kadar büyük bir ivme kazandığını söyledi.
Herkesin canla başla çalıştığını ifade eden Bilgin, kentin daha fazla gelişmesi ve kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.