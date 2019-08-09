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Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler

39 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.
Bilgin, ilk olarak AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve AK Parti il Başkanı Alper Çiler'i makamında kabul etti.
Minsolmaz ve Çiler, ziyarette parti çalışmaları hakkında Bilgin'e bilgiler verdi.
Bilgin'i daha sonra Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ziyaret etti.
Vali Bilgin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin son yıllarda turizmden sanayiye kadar büyük bir ivme kazandığını söyledi.
Herkesin canla başla çalıştığını ifade eden Bilgin, kentin daha fazla gelişmesi ve kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:08 Kaynak: AA
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