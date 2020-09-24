Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde bulunan istasyon şantiyelerini gezerek, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de yatırımların devam ettiğini söyledi.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi güzergahında Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarının yer aldığını ifade eden Bilgin, "Demiryolu hattının 62 kilometrelik kısmı Kırklareli sınırları içerisinden geçecektir. Hızlı Tren Projesinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule yeni hızlı tren hattı arasında kalan güzergahlarda yoluculuk süresi ve mesafesi kısalacaktır." dedi.