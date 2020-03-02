Kırklareli Valisi Osman Bilgin: "İki kişide koronavirüs tespit edildiği iddiaları gerçeği... - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin: "İki kişide koronavirüs tespit edildiği iddiaları gerçeği...

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin:

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile internet sitelerinde "Lüleburgaz'da koronavirüs şüphesi", "Hastane karantinaya alındı" gibi paylaşım ve haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinin karantina altına alınmadığını belirten Bilgin, "İlimizde 2 kişide koronavirüs tespit edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Lüleburgaz Devlet Hastanemize yüksek ateş şikayeti ile başvuran bir hastamızın Tayland gezisinden döndüğünü tespit ederek tedbir amaçlı gözetim altında tutuyoruz." dedi.

Vali Bilgin, hastadan alınan numunelerde virüse rastlanılmadığını vurgulayarak "Buna rağmen alınan numunelerin bir kısmını Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne göndermiş bulunmaktayız. Gelişmeleri basın ile kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lütfullah Bilgin, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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