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Kırklareli Valisi Osman Bilgin koronavirüse yakalandı
26 dakika önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:56
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