Kırklareli Valisi Osman Bilgin Misinli-2 kuyusunda incelemelerde bulundu. Vali Bilgin, "Bu kuyuda bu güne kadar Kırklareli il sınırları içerisinde 63 doğalgaz kuyusu vardı ve bu 64. kuyu. Bu 63 kuyudan toplam yıllık üretim miktarı 200 bin metreküp. Ama sadece Misinli 2 kuyusundan günlük 1000 varil petrol eşdeğeri karşılığı olmak üzere 200 bin metreküp doğalgaz çıkmakta" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki Misinli-2 kuyusunda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daki Akoba-1, Yenişehir-1 ve Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularındaki sevindirici müjdenin ülke açısından büyük önem taşıdığını belirten Vali Osman Bilgin emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Vali Bilgin, Kırklareli Misinli-2 kuyusunun kentte bulunan diğer 63 kuyuya eşdeğer olduğunu belirterek, "Şu anda Misinli-2 kuyusundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı özellikle Diyarbakır ve ilimiz açısından önemli bir müjde olarak açıkladığı kuyunun başındayız şuanda. Bu kuyuda bu güne kadar Kırklareli il sınırları içerisinde 63 doğalgaz kuyusu vardı ve bu 64. kuyu. Bu 63 kuyudan toplam yıllık üretim miktarı 200 bin metreküp. Ama sadece Misinli-2 kuyusundan günlük 1000 varil petrol eşdeğeri karşılığı olmak üzere 200 bin metreküp doğalgaz çıkmakta. Yani baktığımızda 1 kuyudan çıkarılan miktar bundan önceki toplam 63 kuyunun tamamına eşdeğer" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrollerinin son dönemde büyük özveri ve ülke açısından büyük önem taşıyan müjdelerin verdiğini ifade eden Vali Bilgin, "Enerji Bakanlığımız son dönemde çok önemli çalışmalar yapıyor. Karadeniz sahaları, Amasra sahası, Sakarya sahlarında çok büyük keşifler yapıldı. Türkiye Petrolleri son dönemde ülkemiz için halkımız için son derece sevindirici çalışmalar yaptı. İthalat kalemleri içerisinde çok önemli yer tutan ve çok yüksek meblağ ödeyerek cari açık oluşuna sebep olan hem doğalgaz hem de petrol açısından ülkemize sevindirici müjdeler verdiler. Çalışınca, üretince ve mücadele verince ülkemizin doğal zenginliklerinin olduğunu ve bunlarında çıkarılabileceğini görmüş olduk" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kırklareli Misinli-2 kuyusu drone ile havadan görüntülendi. - KIRKLARELİ