Kırklareli Valisi Osman Bilgin Oyunu Kullandı
1 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile oy kullandı.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile oy kullandı.
Vali Osman Bilgin, oy kullanmak için eşi eşi İlknur Bilgin ile Valilik Konağı'nın yakınında bulunan Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'na yürüyerek geldi. 1108 Nolu sandıkta oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilgin
, "İlimiz için hayırlı uğurlu olsun, önemli olan bizim görevimiz güvenlikli bir seçim olması. Halkın iradesinin sandığa yansıması bunun için elimizden geleni yaptık bu süreçte biliyorsunuz. Şu anki durum da %50'ye yakın bir katılım var. İnşallah bu %80'leri, %90'ları bulur. Önemli olan halkımızın kendi özgür iradesinin sandığa yansımasıdır. Dünyada da en yüksek oy kullanma oranı ülkemizdedir. Ben Kırklareli halkını ve tüm halkımızı oy kullanmaya davet ediyorum" dedi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:20 Kaynak: İHA
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