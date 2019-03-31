Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Osman Bilgin Oyunu Kullandı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Oyunu Kullandı

2 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin oyunu kullandıKIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile oy kullandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin oyunu kullandı

KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile oy kullandı.
Vali Osman Bilgin, oy kullanmak için eşi eşi İlknur Bilgin ile Valilik Konağı'nın yakınında bulunan Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'na yürüyerek geldi. 1108 no'lu sandıkta oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali bilgin;" İlimiz için hayırlı uğurlu olsun, önemli olan bizim görevimiz güvenlikli bir seçim olması. Halkın iradesinin sandığa yansıması bunun için elimizden geleni yaptık bu süreçte biliyorsunuz. Şuanki durum da %50' ye yakın bir katılım var. İnşallah bu %80'leri, % 90'ları bulur. Önemli olan halkımızın kendi özgür iradesini sandığa yansımasıdır. Dünyada da en yüksek oy kullanma oranı ülkemizdedir. Ben Kırklareli halkını ve tüm halkımızı oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:56 Kaynak: İHA

Kırklareli, Yerel
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