Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı

02.05.2022 12:22
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türkleriyle bayramlaştı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türkleriyle bayramlaştı.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Misafir edilen savaş mağduru Ukrayna vatandaşlarının bayramını tebrik eden Bilgin, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberlik içinde idrak edildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce Kırklareli'ne getirilen Kırım Tatar Türklerini en iyi şekilde misafir ettiklerini anlatan Bilgin, "Biz sizlerle ekmeğimizi, aşımızı, suyumuzu paylaştık. Burası sizin esas ana vatanınız." dedi.

Türkiye'nin yaklaşık 6 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade eden Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün misafirlerimizi kalbimizin en derin yerinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah sizlerde burada mutlusunuzdur. Şuanda yaşanan savaşın biran evvel yüce Allah'ın inayeti ile sona ermesini niyaz ediyorum. İnşallah bu güzel bayramın yüzü suyu hürmetine bizlere öncelikle mağfiretler, aflar versin. İnşallah savaşsız, kardeşçe ve ailelerimizle birlikte daha huzurlu bayramlara kavuşmayı yüce Allah bizlere niyaz eylesin."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin ile Minsolmaz çocuklara bayram harçlığı ile çikolata dağıttı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı - Son Dakika


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