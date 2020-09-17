Kırklareli Valisi Osman Bilgin: "Tarihini unutan milletler, devlet gelecek inşa edemezler asla" - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Tarihini unutan milletler, devlet gelecek inşa edemezler asla." dedi.

Vali Bilgin, Trakya'nın "ilk çiftçilerinin" izlerinin tespit edildiği Aşağıpınar ve Kanlı Geçit arkeolojik kazı alanlarını gezdi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan bilgi alan Bilgin, kazı alanlarında incelemede bulundu.

Bilgin, gazetecilere, Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların tarımsal faaliyetlerine ilişkin bulgular elde edilen bölgenin, çok önemli olduğunu söyledi.

Milattan Önce 6200 yıllarına ait eserlerin çıkarıldığını ifade eden Bilgin, "Özellikle Göbekli Tepe son dönemde artık revaçta hepimiz biliyoruz. Anadolu medeniyeti ve bu medeniyetin doğduğu topraklarda insanlar ilk önce yerleşik hayata geçmiş, buraya geldi ve buradan da Avrupa'ya gidiyor." diye konuştu.

Kazıların kentte 29 yıldır sürdürüldüğünü aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"29 yıl burada emek verilmiş, arkeolojik kazılar yapılarak bilimsel olarak bunun ispatını ortaya koydular. Buradan çok ciddi eserler ortaya çıktı. Tarihini unutan milletler, devlet gelecek inşa edemezler asla. Biz geçmişimizi bileceğiz ki geleceğimizi de ona göre geçmişin üzerine inşa edelim. Burada çok ciddi çalışmalar yapıldı. Hayat bir bütündür. Hayatı asla ve asla önemli önemsiz diye ayıramıyorsunuz. O nedenle burayı önemsiyoruz. Buranın Avrupa Birliği Projesi kapsamında etrafı çevrilecek. Buranın tarihi ortaya koyabilecek, görsellik de oluşturacak ve insanların daha iyi anlayacağı çalışmalar yapılacak. İnşallah bu tür eserleri koruyacağız. Anadolu ve Trakya toprakları eser yönünden çok zengin. Gelecek nesillere aktararak, gelecek nesillerimizin de bunlar üzerinden kendi hayatlarını, geleceklerini ve medeniyetimizi devam ettirmelerine vesile oluruz."

Prof. Dr. Özdoğan da bölgenin kültür açısından çok büyük bir nimet olduğunu belirterek, "Burayı daha da geliştirmek ve gerçekten kültür odağı, çekim odağı haline getirdik. Ortaya çıkarttığımız bilgiyi farkındalık yaratacak şekilde topluma kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.