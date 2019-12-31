Kırklareli Valisi Osman Bilgin TürkAkım boru hattının gaz akışına hazır olduğunu söyledi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Kıyıköy Gaz Alım Terminali İnşaat Müdürü Erol Yazıcı'dan bilgi alarak, sahayı gezdi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattının gaz akışına hazır olduğunu söyledi.

TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattının Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderileceğini vurgulayan Bilgin, projenin resmi açılış töreninin 8 Ocak'ta İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Projenin dünya açısından da önem taşıdığını vurgulayan Bilgin, "Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım, ülkemiz ve bölgemiz açısından stratejik önem arz etmektedir. Bu proje dünyanın en derin deniz hattı oldu. Türkiye'nin bölgedeki konumunu perçinlemesi açısından bu yapılan çalışmanın ne kadar zor olduğunu görmekteyiz. Dünyadaki mega projelerden bir tanesidir." dedi.

Bilgin, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

Projede 2016 yılı öncesinde gazın direkt Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya taşınmasının planlandığını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Devlet başkanımız ne kadar büyük bir lider olduğunu göstererek bu projeyi ülkemize kazandırmıştır. Şu anda Avrupa'ya gidecek gazın özellikle ana noktalarından biri Türkiye olmuştur. Onun liderliği sayesinde Türkiye sadece gazı alan ülke değil, aynı zamanda gazın verilmesinde ve satılmasında aktör ülkelerden biri oldu. Türkiye gelişiyor, gelişmeye devam da edecek. İnşallah Doğu Akdeniz havzasında gazımızı bulacağız."

"Gazprom firması ile ülkemiz kavgalı değildir"

Vali Bilgin, bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan, "Türkiye ile Gazprom firması kavgalı", "Gazprom ile Türkiye'nin arası açıldı" gibi haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Firma ile Türkiye'nin ortak çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bilgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazprom firması ile ülkemizi kavgalı göstermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmez. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür haberler kesinlikle yalandır. Rusya veya Gazprom firması yetkilileri, Türk yetkililerini sahaya sokmayacak gibi bir konu asla söz konusu değildir. Gazprom ile düşman veya kavgalı bir yapıda değiliz, tam aksine bizim ortağımız ve partnerimizdir."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da projenin Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önemine işaret etti.

Minsolmaz, doğalgazın Avrupa'ya güvenle ulaştırılacağını vurguladı.