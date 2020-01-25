Kırklareli ve Edirne'de Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Kırklareli ve Edirne belediyeleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'daki deprem nedeniyle tüm vatandaşların tek yürek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük üzüntü içerisinde olduğunu aktaran Kesimoğlu, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Kesimoğlu, "Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında zorlu kış şartlarındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere battaniye, yorgan, kazak, mont gibi ihtiyaç duyabilecek her konuda yardım kampanyası başlattık. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız Zabıta Müdürlüğüne başvurabilirler." dedi.

Kesimoğlu, toplanan malzemelerin en kısa sürede bölgeye ulaştırılacağını dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını aktardı.

Elazığ için tek yürek olduklarını belirten Gürkan, "Özellikle havaların soğuk olması nedeniyle hemşehrilerimizin battaniye, yorgan, mont, kaban gibi kışlık eşyalarını belediye binamıza getirmeleri halinde toplanan yardımlar belediyemiz tarafından deprem bölgesine ulaştırılacaktır. Edirne yanınızda." ifadelerini kullandı.