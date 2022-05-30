Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen "usulsüz reçete" operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen "usulsüz reçete" operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

30.05.2022 14:10

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen "usulsüz reçete" operasyonunda, 2 doktor ile eczası kalfasının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen "usulsüz reçete" operasyonunda, 2 doktor ile eczası kalfasının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen soruşturmada 172 kişi adına bazı ilaçların usulsüz olarak reçete edildiği belirlendi.

Ekiplerce Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktor ve eczacı kalfasının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Toros" ve drone ile havadan destek verilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda tabanca, 13 mermi, 36 hap ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu tespit edilen E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen usulsüz reçete operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen usulsüz reçete operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen usulsüz reçete operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen usulsüz reçete operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen usulsüz reçete operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen 'usulsüz reçete' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen "usulsüz reçete" operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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