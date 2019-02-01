Son Dakika Haberleri: Kırklareli ve İstanbul'da 'Göçmen Kaçakçılığı' Operasyonu

Kırklareli ve İstanbul'da 'Göçmen Kaçakçılığı' Operasyonu

1 saat önce

KIRKLARELİ ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli ve İstanbul'da 'Göçmen Kaçakçılığı' Operasyonu, System.String[]
KIRKLARELİ ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda DHKP-C, MLKP ve THKP-C terör örgütlerine ait dokümanlar ele geçirildi.

? Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden İstanbul'da oturan B.G.'nin evinde silah, bıçak, teleskopik jop, DHKP-C, MLKP ve THKP-C terör örgütleri ile örgüt üyelerine ait çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, K.B, A.K., N.E., M.O., B.G., T,T., S.D. ve M.U. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:04 Kaynak: DHA

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