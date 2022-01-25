Kırklareli ve Lüleburgaz belediyeleri İstanbul'daki kar temizleme çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Kırklareli ve Lüleburgaz belediyelerinden ekipler İstanbul'daki kar temizleme çalışmalarına katıldı.

Kırklareli Belediyesi çalışmalara destek vermek amacıyla İstanbul'a ekip gönderdi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada da ekiplerin yol açma ve yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasında görev aldığı belirtildi.

Ekiplerin Çatalca'da yol açma ve yolda mahsur kalan ağır tonajlı araçların kurtarılmasında etkin rol aldığı belirtilen açıklamada, "Ekipler, yol durumu normale dönene kadar bölgede çalışmalarına devam edecek." denildi.